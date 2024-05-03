نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاتحاد السعودي يكشف تفاصيل إصابة حمدالله وحجازي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف نادي الاتحاد السعودي عن تفاصيل إصابة ثلاثي الفريق الأول لكرة القدم، عبدالرزاق حمدالله وأحمد حجازي وزكريا هوساوي.

وأوضح نادي الاتحاد السعودي أن الدولي المصري أحمد حجازي، مدافع الفريق، يعاني من إصابة بالتواء في المفصل الداخلي للركبة اليمنى.

فيما أكد الاتحاد عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إكس، أن عبدالرزاق حمدالله، مهاجم الفريق، يعاني من إصابة في العضلة الخلفية.

أما زكريا هوساوي، فقد أصيب في العضلة الألوية اليسرى، والتي تعرض لها خلال مباراة الفريق الأخيرة أمام الهلال في كأس خادم الحرمين الشريفين.



ويحتل الاتحاد المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 50 نقطة بعدما خاض 29 مباراة.