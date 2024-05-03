أوزبكستان تكمل عقد مجموعة مصر في أولمبياد باريس 2024

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أحمد جودة - القاهرة - حجز منتخب أوزبكستان، مكانه في المجموعة الثالثة من أولمبياد باريس 2024، وذلك بعد خسارتها نهائي كأس آسيا تحت عمر 23 عامًا.

ويتواجد في المجموعة الثالثة كلًا من؛ مصر وإسبانيا وأوزبكستان، والدومينيكان.

أوزبكستان تخسر نهائي كأس اسيا

وكان منتخب أوزبكستان قد خسر بهدف دون رد أمام اليابان في المباراة النهائية التي جمعتهم على استاد جاسم بن حمد في العاصمة القطرية الدوحة.

الهدف سجله اللاعب فوكي يامادا بعد وصول الكرة لمنطقة الجزاء الأوزبكية فأطلق تسديدة أرضية مباشرة سكنت الشباك.

وكاد اوزبكستان أن يصل التعادل في الوقت بديلا عن الضائع إلا أن حارس اليابان ليو كوكوبو تصدى لها بعد تألق كبير في الدقيقة 90+10.