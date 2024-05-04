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أحمد جودة - القاهرة -

كشف فوزى لقجع رئيس الاتحاد المغربى لكرة القدم، أسباب عدم خوض نهائي دورى أبطال إفريقيا 2022 بين الاهلى والوداد على ملعب محايد حيث أنه تم تقديم لاستضافة المباراة النهائية مع دولة السنغال ورفض الاتحاد المصرى لكرة القدم تقديم طلب لاستضافة اللقاء لذلك تم التصويت للمغرب.

فوزي لقجع يكشف مفاجأة مثيرة لجماهير الأهلي

وقال لقجع في تصريحات تلفزيونية: كيف اتحدث مع مسئولي نادى الوداد المغربى والجماهير في التراجع عن أستضافة المباراة النهائية وهذة ليست مسئولتى في ظل تواجدى رئيس الاتحاد المغربى لكرة القدم.

وتابع: علاقتى بمحمود الخطيب رئيس النادى الاهلى قوية للغاية ودعمت الفريق الأحمر خلال المشاركة في بطولة كأس العالم للإندية النسخة التي أقيمت في المغرب.

وأشار: قمت بترشيح محمود الخطيب لرئاسة جمعية الأندية الأفريقية بسبب قيادتة وشعبيته القوية داخل قارة إفريقيا.

وأختتم: فريق الاهلى المصرى جعل منافسة قوية بين الأندية والمنافسة على حصد البطولات الافريقية.