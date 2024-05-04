نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "أفشة يقترب من الرحيل".. سيد عبد الحفيظ يكشف مفاجأة عن مصير نجم الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أثار استبعاد محمد مجدي أفشة، نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي من مواجهة الجونة مساء اليوم السبت، جدلا واسعا بعد الصدام الأخير مع المدير الفني للفريق مارسيل كولر.

وكان سبب تلك الأزمة بعد اعتراض اللاعب مؤخرا على عدم مشاركته مع الفريق في المباريات، ليخرج أفشة خارج قائمة الأهلي بشكل نهائي.

- عبد الحفيظ يتحدث عن أزمة أفشة

وأكد سيد عبد الحفيظ في تصريحات مع مهيب عبد الهادي عبر شاشة قناة إم بي سي مصر:" لماذا نربط أزمة لاعب بالرحيل عن الفريق، إذا تم قياس الأمور كذلك، لماذا لم يرحل أحمد عبد القادر وإمام عاشور وكهربا عن الفريق ".

وأوضح:" يجب غلق كل هذه الأحاديث لديك 15 يوم لحصد لقب دوري أبطال إفريقيا، يجب التركيز داخل الملعب فقط، وعقب انتهاء البطولة ومبارياتك الحاسمة في الدوري، يتم حسم جميع الأمور مع المدرب والجهاز الفني".

وأختتم:" خروج لاعب من قائمة بعض المباريات مع فريقه ليست أزمة ونهاية الحياة وهذه هي كرة القدم، وهذا حدث مع محمد صلاح الذي يعتبر أسطورة ليفربول".

