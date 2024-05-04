نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طاقم حكام مباراة الأهلي والجونة في الدوري المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يستعد الأهلي لمواجهة جديدة في الدوري المصري تجمعه أمام الجونة ضمن منافسات الجولة الحادي والعشرون من الدوري المصري "دوري نايل".

وكانت لجنة الحكام الرئيسية في الاتحاد المصري لكرة القدم قد أعلن طاقم المباراة بقيادة الحكم محمود بسيوني.

ويعاون بسيوني وائل شعبان مساعد أول، أحمد رشدي مساعد ثان، بينما يتواجد إبراهيم محمد حكما رابعا.

وفي تقنية الفيديو تواجد محمود ناجي ويعاونه محمود أبو الرجال.

موعد مباراة الأهلي والجونة في الدوري

تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام السابعة مساء بتوقيت مصر والمملكة العربية السعودية.

ويستضيف استاد القاهرة الدولي المواجهة المرتقبة بين الفريقين.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والجونة في الدوري

تنقل المباراة عبر مجموعة قنوات أون تايم سبورتس الناقل الحصري للمسابقة في الشرق الأوسط.