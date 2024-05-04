نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مفاجآت بالجملة.. أنشيلوتي يعلن تشكيل ريال مدريد الرسمي ضد قادش في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن البرازيلي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق كرة القدم بنادي ريال مدريد، تشكيل فريقه أمام نظيره قادش، ضمن مباريات الجولة الرابعة والثلاثين من الدوري الإسباني.

واقترب الميرنجي من حسم لقب الليجا هذا الموسم، حيث أصبح على بعد 4 نقاط فقط من التتويج بالبطولة.

- تشكيل ريال مدريد ضد قادش

الحارس: تيبو كورتوا.

الدفاع: داني كارباخال – إدير ميليتاو – ناتشو فيرنانديز – فران جارسيا.

الوسط: لوكا مودريتش – إدواردو كامافينجا – داني سيبايوس.

الهجوم: براهيم دياز – خوسيلو – أردا جولر.

- القنوات الناقلة لمباريات الدوري الإسباني

وتعتبر مجموعة قنوات بي إن سبورت القطرية، هي المالك الحصري لحقوق بث وإذاعة مباريات بطولة الدوري الإسباني، حصري ومباشر عبر قنواتها المختلفة في شمال إفريقيا والشرق الأوسط وعلى مختلف الأقمار الصناعية.