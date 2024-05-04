جوردن يقود نيوكاسل ضد بيرنلي في الدوري الإنجليزي الممتاز

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أحمد جودة - القاهرة - يحل نيوكاسل يونايتد ضيفًا ثقيلًا على نظيره بيرنلي مساء اليوم السبت على ملعب "تيرف مور"، وذلك في إطار الجولة الـ36 من بطولة الدوري الإنجليزي.

موعد مباراة نيوكاسل يونايتد ضد بيرنلي في الدوري الإنجليزي

تنطلق صافرة البداية لمباراة نيوكاسل يونايتد وبيرنلي اليوم السبت في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت مصر والسعودية، السادسة مساءً بتوقيت الإمارات، الثانية ظهرًا بتوقيت تونس والمغرب والجزائر.

القنوات الناقلة لمباراة نيوكاسل يونايتد ضد بيرنلي في الدوري الإنجليزي

تذاع مباراة نيوكاسل يونايتد ضد بيرنلي مساء اليوم السبت، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباريات بطولة الدوري الإنجليزي في الشرق الأوسط، وتحديدًا bein Sports 1HD، بتعليق المعلق العماني عامر الخوذيري.

تشكيل نيوكاسل يونايتد لمواجهة بيرنلي في الدوري الإنجليزي

حراسة المرمى: مارتن دوبرافكا.

خط الدفاع: تينو ليفرامينتو، إميل كرافت، دان بيرن، لويس هول.

خط الوسط: جاكوب ميرفي، برونو جيمارايش، ستين لونجستاف.

خط الهجوم: أليكسندر إيساك، كالون ويلسون، أنتوني جوردون.