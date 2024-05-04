عاجل.. تشكيل مانشستر سيتي الرسمي لمواجهة وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن بيب جوارديولا، المدير الفني لنادي مانشستر سيتي، تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة وولفرهامبتون في المباراة التي ستجمع الفريقين مساء اليوم السبت على ملعب "الاتحاد"، ضمن منافسات الجولة الـ36 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز 2023-2024.

وتنطلق صافرة البداية لمباراة مانشستر سيتي ضد وولفرهامبتون في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، الثامنة والنصف مساءً بتوقيت أبوظبي.

تشكيل مانشستر سيتي الرسمي لمواجهة وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي

حراسة المرمى: إيديرسون.

خط الدفاع: كايل ووكر، مانويل أكانجي، ناثان آكي، جفارديول.

خط الوسط: رودري، كوفاسيتش، كيفين دي بروين.

خط الهجوم: إرلينج هالاند، فيل فودين، برناردو سيلفا.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي ضد وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي

تنقل مباراة مانشستر سيتي ضد وولفرهامبتون مساء اليوم السبت، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباريات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا bein Sports 1HD، بتعليق المعلق اليمني حسن العيدروس.