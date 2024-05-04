نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تسديدة عاشور تنهي الشوط الأول لصالح المارد الأحمر أمام الجونة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتهت الان أحداث الشوط الأول من مباراة الأهلي والجونة وذلك ضمن منافسات الجولة العشرون من عمر الدوري المصري الممتاز "دوري نايل".

الأهلي يتقدم على الجونة بهدف نظيف

سجل النادي الأهلي هدافه الوحيد عن طريق إمام عاشور في الدقيقة 37 من عمر اللقاء بعد تمريرة من حسين الشحات ليسدد إمام عاشور في المرمى.

ويعد هذا الهدف هو الثاني على التوالي بعد تسجيل اللاعب أولى أهدافه في الدوري في شباك الإسماعيلي المباراة الماضية

تشكيل الأهلي أمام الجونة

حراسة المرمى: مصطفى شوبير

الدفاع: عمر كمال عبد الواحد - محمود متولي - محمد عبد المنعم - علي معلول

الوسط: كريم نيدفيد - أحمد نبيل كوكا - إمام عاشور

الهجوم: حسين الشحات - بيرسي تاو - وسام أبو علي.