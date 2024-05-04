نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل أتلتيكو مدريد لمواجهة ريال مايوركا في الدوري الإسباني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يواجه بعد قليل أتلتيكو مدريد نظيره ريال مايوركا وذلك ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين من بطولة الدوري الإسباني.

تشكيل أتلتيكو مدريد لمواجهة ريال مايوركا

وستقوم قناة beIN Sports HD 3 بنقل مباراة أتلتيكو مدريد وريال مايوركا في الدوري الإسباني.

واستقر دييجو سيموني المدير الفني لأتلتيكو مدريد على التشكيل الذي سوف يقود به اللقاء أمام ريال مايوركا والذي جاء كالتالي:

حارس المرمى: أوبلاك

المدافع: خوسيه ماريا خيمينيز- هيرموسو -ويتزل

لاعب وسط: ازبيليكويتا - باريوس - ريكويلمي - كوكي - يورينتي

المهاجمون: كوريرا - لينو