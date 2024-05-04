نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بقيادة سام مرسي.. إيبسويتش تاون يعود إلى الدوري الإنجليزي بعد غياب 22 عامًا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عاد فريق إيبسويتش تاون للدوري الإنجليزي الممتاز، وذلك بعد غياب دام لمدة 22 عام عن التواجد بين الكبار.

ورفع المصري سام مرسي قائد إيبسويتش تاون الكأس احتفالا بالتأهل إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد الانتصار على هادرسفيلد بنتيجة 2-0، ليحتل المركز الثاني في الترتيب ويضمن التأهل مباشرة إلى الـ "بريميرليغ".

عودة بنكهة عربية

ووسط تشكيلة متوازنة ظهر فيها ثنائي عربي وهم سام مرسي صاحب 32 عاما. الذي خاض مباريات الفريق بشكل أساسي ليساهم في عودة الفريق.

وأيضا تألق العراقي علي الحمادي صاحب 22 عاما والذي أظهر مستوى قوي ومتميز خلال مسيرة الفريق في دوري الدرجة الثانية.

وصعد إبسويتش تاون بجانب ليستر سيتي نحو البريميرليغ، بينما ستخوض 4 فرق وهي ليدز يونايتد وساوثهامبتون وويست بروميتش ألبيون ونوريتش سيتي ملحقا، لتحديد المتأهل الثالث للبريميرليغ.