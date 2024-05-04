نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على ترتيب هدافي الدوري الأسباني عقب تتويج ريال مدريد باللقب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - توج نادي ريال مدريد بلقب الدوري الإسباني بعدما حقق الفوز على قادش بنتيجة 3-0، فيما سقط منافسه التاريخي برشلونة أمام جيرونا برباعية مقابل هدفين.



رفع ريال مدريد رصيده إلى 87 نقطة بفارق 14 نقطة أمام برشلونة صاحب المركز الثاني و16 نقطة أمام جيرونا ثالث الترتيب.



ترتيب هدافي الدوري الإسباني



اقتحم جود بيلينجهام قائمة هدافي النسخة الحالية من الليجا بعدما قاد ريال مدريد للفوز على قادش، ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين من الدوري الإسباني.



ونجح بيلينغهام في تسجيل الهدف الثاني لصالح ريال مدريد، في الدقيقة 68 من عمر المباراة أمام قادش.



رفع الأنجليزي جود بيلينجهام رصيده من الأهداف إلى 18 هدف في المركز الثاني، خلف أرتيم دوفبيك لاعب جيرونا بفارق هدف.



وجاء ترتيب هدافي الدوري الإسباني للموسم الحالي كالاتي:



1- أرتيم دوفبيك، جيرونا، 19 هدف

2- بيلينجهام، ريال مدريد، 18 هدف

3- ألكسندر سورلوث، فياريال، 17 هدف

4 أنتي بوديمير، أوساسونا، 16 هدف

5- روبرت ليفاندوفسكي، برشلونة، 16 هدف

6- بورخا مايورال، خيتافي، 15 هدف

7- جوركا جوروزيتا، أتلتيك بلباو، 14 هدف

8- ألفارو موراتا، أتلتيكو مدريد، 14 هدف

9- فينيسيوس جونيور، ريال مدريد، 13 هدف

10- أنطوان جريزتان، أتلتيكو مدريد، 13 هدف