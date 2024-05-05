نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. أول تعليق من علي معلول بعد إرتداء شارة قيادة الأهلي لأول مرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - علق التونسي علي معلول لاعب النادي الأهلي، على ارتداء شارة القيادة لأول مرة في تاريخه وذلك خلال مباراة فريقه مع الجونة بمسابقة الدوري المصري، مساء السبت.

معلول: يوم آخر جميل في رحلتي مع الأهلي

كتب معلول عبر صفحته الرسمية بموقع "فيس بوك": "يوم آخر جميل في رحلتي مع النادي الأهلي.. تشرفت فيه بارتداء شارة قيادة أعظم نادي في الكون لأول مرة في مسيرتي مع الفريق ".

وتابع: “أكن للنادي الأهلي ولجماهيره كل الحب والتقدير والاحترام وستظل تلك اللحظة في ذاكرتي ككل لحظاتنا السعيدة معًا داخل نادي القرن”.

وارتدى التونسي شارة القيادة لأول مرة في تاريخ محترفي الأهلي وذلك بعد مغادرة أكرم توفيق اللقاء.

ولاقى ارتداء معلول شارة القيادة، تفاعل جماهيري كبير نظرا لمكانة علي معلول لدى جماهير الأهلي.