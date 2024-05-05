نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيدات طائرة الزمالك يحافظن على لقب إفريقيا أمام الأهلي ويتأهلن لمونديال الأندية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تُوج الفريق الأول لكرة الطائرة بنادي الزمالك "سيدات"، بلقب بطولة إفريقيا للأندية، وذلك بعد فوزه على الأهلي بنتيجة 3- 2، في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، على الصالة المغطاة بالنادي الأهلي، في نهائي البطولة.

وجاءت نتائج الأشواط كالتالي:

29- 27 لصالح الأهلي

25 -18 لصالح الزمالك

25- 13 لصالح الأهلي

25- 21 لصالح الزمالك

15- 13 لصالح الزمالك

بهذا التتويج، يحافظ الفريق الأول لكرة الطائرة بنادي الزمالك "سيدات"، على لقبه للعام الثاني على التوالي، ويتأهل إلى نهائيات كأس العالم للأندية.

ويتكون الجهاز الفني لفريق طائرة الزمالك "سيدات" من: "أحمد مصطفى رئيسًا، أحمد فتحي مديرًا فنيًا، أشرف عبدالعال مدربًا، بلال وتوت مخططًا للأحمال، عبدالرحمن إبراهيم محللًا، سمية ناجح أخصائيًا للعلاج الطبيعي، هبة حسنين إداريًا.