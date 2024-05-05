نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أتلتيكو مدريد ينتزع فوزًا صعبًا من ريال مايوركا في الدوري الإسباني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نجح أتلتيكو مدريد، في خطف ثلاث نقاط ثمينة من ريال مايوركا بالفوز عليه بهدف نظيف من توقيع رودريجو ريكيلمي وذلك ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين من بطولة الدوري الإسباني في الموسم الحالي.

نتيجة مباراة أتلتيكو مدريد ومايوركا في الدوري الإسباني

بدأ أتلتيكو مدريد اللقاء بشن هجمات على مرمى ريال مايوركا حتى تمكن من تسجيل الهدف مبكرا في الدقيقة الخامسة عندما سدد ريكيلمي تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء لتستقر الكرة على يسار حارس مرمى ريال مايوركا.

شن لاعبو ريال مايوركا هجمات على مرمى أتلتيكو مدريد من أجل تعديل النتيجة ولكن دون جدوى، حيث باءت محاولاتهم بالفشل.

كما حاول لاعبو أتلتيكو مدريد تعزيز الهدف، حيث أضاع هيرموسو فرصة هدف محقق في الدقيقة 30 عندما أطلق تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء ولكنها ارتطمت بالقائم الأيسر لمرمى ريال مايوركا وينتهي الشوط الأول بتقدم الروخيبلانكوس بهدف نظيف.

وفي الشوط الثاني، بذل الفريقان جهدهما من تسجيل هدف خلال الشزط ولكن خرجا باللقاء سلبيا دون أية أهداف لتنتهي المباراة بفوز أتلتيكو بهدف نظيف.

وبهذه النتيجة، يحتل أتلتيكو مدريد المركز الرابع برصيد 63 نقطة بينما يحتل ريال مايوركا المركز السادس عشر برصيد 32 نقطة.