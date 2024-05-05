نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تصريح مدوي من عمرو وردة حول رحيله عن ناديه اليوناني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد عمرو وردة لاعب منتخب مصر، أن تعاقده مع نادي بانسيرايكوس كان في شهر ديسمبر وأنه عقده انتهي بشكل طبيعي مع النادي حيث كان لفترة محددة لمساعدة النادي حتي 30 أبريل.

عمرو وردة: في ناس بمصر عاوزين يخلصوا عليا

أضاف عمرو وردة في تصريحات خاصة لبرنامج “الكابتن” عبر قناة “دي إم سي”: “هناك في مصر من يريد أن يخلص عليا والنادي اليوناني وجه لي بيان شكر بعد مساعدة النادي وإحراز 5 أهداف وصناعة 4”.

وتابع تصريحاته، أنه لا يتحدث في الإعلام وعاد لمستواه من جديد خلال الأشهر الماضية وحصل علي أفضل لاعب في الشهر مرتين وكل هدفه الآن هو العودة لمنتخب مصر من جديد.

وكشف أنه منذ سنوات كان يحيط به بعض الأشخاص الذين كانوا سبب في عدم ظهوره بشكل مميز لكن الوضع الان مختلف وهو يركز مع نفسه للتواجد مع المنتخب.

وواصل تصريحاته، مؤكدًا لم يتعاقد مع نادي في إيران أو قبرص وهل الفيفا ستسمح له باللعب في خمسة أندية في موسم.

وشدد على أن مسؤولي فاركوا دعموه واحترموه ولكنه لم يستطيع التاقلم مع الأجواء في الكرة المصرية.