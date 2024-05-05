عاجل.. حسام عاشور يفجر مفاجأة حول عودة رمضان صبحي إلى الأهلي

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أحمد جودة - القاهرة - فجر حسام عاشور قائد النادي الأهلي السابق، مفاجأة مدوية بشأن عودة رمضان صبحي نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، من جديد إلى صفوف القلعة الحمراء.

وارتبط اسم رمضان صبحي بالانتقال إلى صفوف نادي الزمالك في الفترة الماضية، قبل صدور قرار ضد الأبيض بمنعه من القيد لثلاثة فترات قادمة.

حسام عاشور: رمضان صبحي يخطط للعودة إلى الأهلي

وأكد حسام عاشور، قائد النادي الأهلي السابق، في تصريحاته مع مدحت شلبي عبر شاشة قناة إم بي سي مصر: "كنت أتمنى أن يختم شريف إكرامي وأحمد فتحي داخل النادي الأهلي".

وتابع: "حزنت لرحيل هذا الثنائي من الأهلي، حزني على رمضان صبحي بسبب أنه خرج من الأهلي إلى فريق غير جماهيري مع احترامي لبيراميدز".

واختتم: "رمضان صبحي يريد العودة إلى صفوف القلعة الحمراء ولكن إدارة الأهلي حسمت قرارها النهائي بعدم عودة اللاعب إلى الفريق".