نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجم الأهلي السابق يوجه طلبًا إلى كولر قبل مواجهة الترجي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - طالب مختار مختار نجم الأهلي السابق مارسيل كولر، المدير الفني للنادي الأهلي بإراحة بعض العناصر الأساسية للفريق لتجهيزهم بشكل أفضل لنهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الترجي.

وحقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي فوزا كبيرا على الجونة بثلاثية نظيفة خلال المواجهة التي أقيمت بينهما ضمن منافسات الجولة الـ 21 من بطولة دوري نايل.

مختار مختار ينصح كولر بإراحة بعض اللاعبين

قال مختار مختار في تصريحات عبر برنامج "الريمونتادا" مع الإعلامي محمد عباس، المذاع عبر فضائية "المحور": "لا أظن أن يشارك الشناوي في نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا، وهذا أمر طبيعي والشناوي يعرف ذلك، ويحق له اللعب في حال عودته ومشاركته".

وأكمل: "الظروف كانت في صالح مصطفى شوبير بشكل كبير، وهو قدم أداء متميز للغاية يستحق عليه الثناء".

وأردف: "إمام عاشور لاعب متميز، وكان كذلك في الزمالك وله شخصية مختلفة، وهي تساعده بشكل كبير في تقديم مستوى متميز".

وأتم: "أطالب مارسيل كولر بإراحة اللاعبين خلال الفترة القادمة خاصة علي معلول ومحمد عبد المنعم من أجل تجهيزهم بدنيًا بشكل أكبر قبل مواجهة الترجي في نهائي إفريقيا".