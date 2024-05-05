نيرة الأحمر: كنت أثق في قدرات وإمكانيات لاعبات الزمالك للتتويج ببطولة إفريقيا

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أحمد جودة - القاهرة - أعربت نيرة الأحمر عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، والمشرفة على فريق سيدات الطائرة، عن سعادتها بتتويج الفريق الأول لكرة الطائرة "سيدات" بلقب بطولة إفريقيا للأندية للعام الثاني على التوالي، والتأهل لبطولة كأس العالم.

نيرة الأحمر: أهدي اللقب لجماهير الزمالك

أكدت نيرة الأحمر، أنها كانت تثق في قدرات وإمكانيات لاعبات الزمالك، في التتويج بلقب البطولة الأفريقية.

أوضحت، أن الفريق كان لديه الإصرار والعزيمة لحصد لقب البطولة، وتعويض الإخفاق في بطولتي الدوري والكأس.

وقالت نيرة الأحمر، إنها تهدي اللقب الأفريقي، لجماهير الزمالك العظيمة، التي دعمت وساندت الفريق منذ بداية الموسم، مشيرة إلى أن القادم أفضل، وسيسعى الفريق لحصد المزيد من الألقاب والبطولات.

تُوج الفريق الأول لكرة الطائرة بنادي الزمالك "سيدات"، بلقب بطولة إفريقيا للأندية، وذلك بعد فوزه على الأهلي بنتيجة 3- 2، في المباراة التي جمعتهما مساء السبت، على الصالة المغطاة بالنادي الأهلي، في نهائي البطولة.