نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أين الأهلي والزمالك؟.. جدول ترتيب الدوري المصري قبل مباراتي اليوم الأحد 5- 5- 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يبحث جماهير وعشاق الكرة المصرية، وخاصة متابعي بطولة الدوري المصري الممتاز، عن جدول ترتيب فرق بطولة الدوري العام قبل مباريات اليوم الأحد الموافق 5 مايو 2024.

ويستعرض لكم موقع دوت الخليج الرياضي من خلال السطور التالية، جدول ترتيب فرق الدوري المصري الممتاز قبل مباريات اليوم الأحد.

جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز

1- بيراميدز - 38 نقطة.

2- المصري البورسعيدي - 34 نقطة.

3- زد إف سي - 33 نقطة.

4- إنبي - 29 نقطة.

5- الاتحاد السكندري - 29 نقطة.

6- سموحة - 28 نقطة.

7- الجونة - 28 نقطة.

8- طلائع الجيش - 28 نقطة.

9- سيراميكا كليوباترا - 28 نقطة

10- الأهلي - 27 نقطة.

11- مودرن فيوتشر - 26 نقطة.

12- الزمالك - 24 نقطة.

13- الإسماعيلي - 22 نقطة.

14- بلدية المحلة - 19 نقطة.

15- البنك الأهلي - 18 نقطة.

16- فاركو - 13 نقطة.

17- المقاولون العرب - 12 نقطة.

18- الداخلية - 11 نقطة.

القنوات الناقلة لمباريات الدوري المصري الممتاز

وتعتبر مجموعة قنوات أون تايم سبورت، هي المالك الحصري لحقوق بث وإذاعة مباريات بطولة الدوري المصري الممتاز، حصري ومباشر عبر قنواتها المختلفة في جمهورية مصر العربية والوطن العربي.