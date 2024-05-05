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أحمد جودة - القاهرة - يختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي روما استعداداته لمواجهة نظيره فريق يوفنتوس مساء اليوم الأحد في قمة مباريات الجولة 35 من عمر بطولة الدوري الإيطالي.

موعد مباراة روما ويوفنتوس اليوم في الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة

ومن المقرر أن تقام مباراة روما أمام نظيره فريق يوفنتوس مساء اليوم الأحد في بطولة الدوري الإيطالي على ستاد أولمبيكو.

وسوف تنطلق صافرة بداية المباراة مساء اليوم الأحد في تمام الساعة العاشرة إلا ربع بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة الحادية عشر إلا ربع بتوقيت مكة المكرمة.

ويحتل فريق يوفنتوس المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 65 نقطة، بينما يحتل فريق روما المركز الخامس برصيد 59 نقطة.

وتنقل أحداث مباراة روما أمام نظيره فريق يوفنتوس مساء اليوم الأحد في بطولة الدوري الإيطالي عبر شبكة قنوات أبو ظبي الرياضية.