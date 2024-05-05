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أحمد جودة - القاهرة - يختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي إيه سي ميلان استعداداته لمواجهة نظيره فريق جنوى مساء اليوم الأحد في إطار مباريات الجولة 35 من عمر بطولة الدوري الإيطالي.

موعد مباراة ميلان وجنوى اليوم في الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة

ومن المقرر أن تُقام مباراة ميلان أمام نظيره فريق جنوى مساء اليوم الأحد في بطولة الدوري الإيطالي على ملعب سان سيرو.

وتبدأ أحداث اللقاء مساء اليوم الأحد في تمام الساعة السابعة بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة الثامنة بتوقيت مكة المكرمة.

ويحتل فريق ميلان المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإيطالي هذا الموسم برصيد 70 نقطة، بينما يحتل فريق جنوى المركز 12 برصيد 42 نقطة.

وتذاع أحداث مباراة ميلان أمام نظيره فريق جنوى مساء اليوم الأحد في بطولة الدوري الإيطالي عبر شبكة قنوات أبو ظبي الرياضية.



