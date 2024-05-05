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أحمد جودة - القاهرة - نقدم موعد مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، القادمة بعد الفوز الساحق على نظيره الوحدة، في إطار منافسات الدوري السعودي للمحترفين.

بعد الوحدة.. موعد مباراة النصر القادمة في دوري روشن السعودي

وفاز النصر، بستة أهداف مقابل لا شيء أمام نظيره الوحدة، في المباراة التي أقيمت أمس السبت، ضمن منافسات الجولة الثلاثين من بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

ورفع النصر رصيده إلى 74 نقطة محتلًا المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين بعدما خاض 30 مباراة.

ويستعد النصر لمواجهة نظيره الأخدود، ضمن منافسات الجولة 31 من بطولة الدوري السعودي للمحترفين، يوم الخميس الموافق 9 مايو الجاري.

ومن المقرر أن يحل العالمي ضيفًا على نظيره الأخدود، على أرضية ملعب استاد مدينة الأمير هذلول بن عبد العزيز الرياضية.

وتنطلق صافرة بداية مباراة النصر ضد الأخدود في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والعاشرة بتوقيت أبوظبي.