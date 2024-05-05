تشيلسي يضرب وست هام بخماسية

تشيلسي يضرب وست هام بخماسيةسحق تشيلسي جاره وضيفه اللندني وست هام بخماسية نظيفة، يوم الأحد في المرحلة الـ36 من بطولة إنجلترا لكرة القدم.

خماسية "البلوز" حملت توقيع كل من كول بالمر، كونور غالاغير، نوني مادويكي ونيكولاس جاكسون "ثنائية"، في الدقائق 15، 30، 36، 48 و80.

وارتقى تشيلسي إلى المركز السابع مؤقتا برصيد 54 نقطة وبفارق الأهداف أمام مانشستر يونايتد الذي يحل ضيفا على كريستال بالاس غدا الاثنين.

وتشبث تشيلسي بحظوظه القارية لأنه يتخلف عن نيوكاسل السادس بفارق نقطتين فقط ولأن صاحب المركز السادس سيشارك في مسابقة "كونفرس ليغ" أو حتى الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ) في حال فوز مانشستر سيتي بكأس الاتحاد على حساب جاره يونايتد في النهائي المقرر في 25 مايو الحالي.

وفي مباراة ثانية، تغلب برايتون على أستون فيلا بهدف سجله البرازيلي جواو بيدرو في الدقيقة 87 من ركلة جزاء تصدى لها الحارس السويدي روب أولسن لكن بيدرو نجح في إعادتها إلى الشباك.

والخسارة هي الثانية لأستون فيلا صاحب المركز الرابع بعد سقوطه المفاجئ على أرضه أمام أولمبياكوس اليوناني 2-4 في نصف نهائي مسابقة «كونفرنس ليج».

كما أن الخسارة فرملت فيلا الساعي إلى تعزيز حظوظه في انتزاع بطاقة التأهل إلى دوري الأبطال الموسم المقبل، إذ يتقدم على توتنهام بفارق 7 نقاط.