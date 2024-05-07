نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بسبب المونديال.. مفاجأة كبرى عن ميركاتو الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

انهى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، استعدادته لمواجهة نظيره الاتحاد السكندري، ضمن مؤجلات الجولة التاسعة من الدوري المصري الممتاز 2023-2024، في تمام الساعة السابعة مساء اليوم الثلاثاء.

وتسعى كتيبة السويسري مارسيل كولر، لحصد الثلاثة نقاط وتحقيق الفوز في جميع المؤجلات للوصول إلى قمة ترتيب الدوري المصري الممتاز هذا الموسم.

- مفاجأة بشأن صفقات الأهلي

وأكد سيف زاهر عبر أون تايم سبورن:" الجميع يتحدث عن الراحلين من الأهلي آخر الموسم وفسخ تعاقد موديست ومصير معلول، أؤكد لكم مجلس إدارة الأهلي لن يناقش أي أمر إلا بعد انتهاء دوري أبطال إفريقيا".

وتابع:" حال فوز الأهلي بدروي أبطال إفريقيا، سيشارك في كأس العالم للأندية في نسخته الجديدة ويحصل على مبلغ تاريخي لم يدخل من قبل".

وواصل:" الأهلي سيخوض ميركاتو عالمي هذا الموسم بسبب مكافأت كأس العالم للأندية، ويغير بعض القرارات لدى إدارة القلعة الحمراء في هذا الملف".

وأختتم:" فوز الزمالك بالكونفدرالية سيثبت الرعاة وسينعش خزينة النادي ولا بد من مساندة الجماهير بقوة في الفترة القادمة".