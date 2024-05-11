عاجل.. أول تعليق من مارسيل كولر بعد عبور عقبة بلدية المحلة

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أحمد جودة - القاهرة - عبر مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن سعادته بالفوز المستحق الذي ‏حققه الأهلي على بلدية المحلة بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم على ‏استاد غزل المحلة ضمن منافسات الجولة الـ22 لبطولة الدوري الممتاز.‏

أول تعليق من مارسيل كولر بعد عبور عقبة بلدية المحلة

وقال كولر خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة: الأهلي كان الأكثر سيطرة طوال المباراة، ‏وأهدرنا فرصتين محققتين في الشوط الأول، وطالبت اللاعبين بالهدوء خلال الشوط الثاني.‏

وأضاف المدير الفني أن بلدية المحلة لعب على الهجمات المرتدة، ويحسب للاعبي الأهلي ‏الهدوء والقدرة على العودة في النتيجة وتسجيل هدف التعادل ثم هدف الفوز بالمباراة.‏

وأكد كولر أن دكة البدلاء كان لها دور كبير في المباراة، وأن التغييرات ساهمت في ‏زيادة الضغط الهجومي وتسجيل هدفين عن طريق عمر كمال وأنتوني موديست.‏

وأشاد كولر بالجماهير، مؤكدًا أنه اعتاد على الحضور المميز لهم في استاد المحلة، ‏ووصفهم أنهم اللاعب رقم ١٢ خلال المباراة بعد دورهم في تشجيع الفريق حتى الدقائق ‏الأخيرة وتحفيز اللاعبين للفوز بالمباراة.

