نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "تعادل في الألقاب".. تاريخ النهائيات (المصرية – المغربية) قبل صدام الزمالك ونهضة بركان بالكونفدرالية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة صوب مدينة بركان المغربية، غدًا الأحد، لمتابعة القمة العربية بين الزمالك ونهضة بركان، في نهائي بطولة الكونفدرالية الأفريقية 2023 – 2024.

وتأهل الزمالك إلى نهائي بطولة الكونفدرالية الأفريقية بعد الفوز على دريمز الغاني بثلاثية نظيفة، فيما صعد فريق نهضة بركان المغربي على حساب اتحاد العاصمة الجزائري.

وتنطلق مباراة الزمالك ضد نهضة بركان المغربي غدًا الأحد، في تمام العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة، في ذهاب نهائي بطولة الكونفدرالية، بينما ستقام مباراة الإياب بين الفريقين يوم 19 مايو.

تعادل في الألقاب بين أندية مصر والمغرب

وتعد هذه المواجهة الثالثة بين فريقين أحدهما مصري والآخر مغربي في نهائي بطولة الكونفدرالية بعدما سبق وأقيم نهائيين بين أندية البلدين في السنوات الماضية وشهدت تعادل في الألقاب جاء كالآتي:

وكان النهائي المصري المغربي الأول في نسخة عام 2019، وتوج الزمالك بلقب بطولة الكونفدرالية بركلات الترجيح على حساب نهضة بركان المغربي بعد تبادلهما الفوز ذهابًا وإيابًا 1-0.

بينما حسم نهضة بركان المغربي لقب البطولة القارية في النهائي الثاني بين أندية البلدين ولكن على حساب فريق بيراميدز بعد الفوز في المباراة النهائية بهدف دون رد.

8 نهائيات عربية قبل صدام الزمالك والكونفدرالية

وتعد مواجهة الزمالك ضد نهضة بركان المغربي النهائي رقم 9 الذي يجمع بين فريقين عربيين، حيث سبق وأقيمت 8 نهائيات عربية خالصة في البطولة الأفريقية جاءت نتائجها كالآتي:

2006: توج النجم الساحلي بلقب بطولة الكونفدرالية على حساب الجيش الملكي بعد تعادلهما سلبيًا بتونس والتعادل 1-1 بالمغرب.

2007: توج الصفاقسي التونسي بلقب البطولة بعدما تفوق على المريخ السوداني بنتيجة 5 – 2 في مجموع المباراتين.

2008: تفوق فريق الصفاقسي التونسي على نظيره فريق النجم الساحلي وتوج بلقب البطولة الأفريقية.

2010: توج الفتح الرباطي المغربي بلقب بطولة الكونفدرالية بعدما تغلب على الصفاقسي 3-2 في مجموع المباراتين.

2011: فاز المغرب الفاسي بلقب البطولة بعدما تفوق على نظيره الإفريقي التونسي بركلات الترجيح 6 – 5.

2019: فاز الزمالك باللقب الأفريقي بركلات الترجيح على حساب نهضة بركان المغربي بعد تبادلهما الفوز ذهابًا وإيابًا 1-0.

2020: توج نهضة بركان بلقب البطولة على حساب فريق بيراميدز بعد الفوز في النهائي بهدف دون رد.

2021: توج الرجاء المغربي بلقب بطولة الكونفدرالية، بعد فوزه في النهائي على شبيبة القبائل بنتيجة 2-1.

