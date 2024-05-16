بايرن ميونخ يراقب فيرنانديز وحالة واحدة تحسم الصفقة

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أحمد جودة - القاهرة - أبدى نادي بايرن ميونخ، اهتمامه بالتعاقد مع البرتغالي برونو فيرنانديز لاعب وسط مانشستر يونايتد وذلك في فترة سوق الانتقالات الصيفية القادمة.

بايرن ميونخ يبدي اهتمامه بضم فيرنانديز

كشفت صحيفة "بيلد" الألمانية، إن بايرن ميونخ يفكر في خيار التعاقد مع برونو فيرنانديز من مانشستر يونايتد، لا سيما وأنه لاعب يتوافق مع تصورات النادي والمدرب توماس توخيل.

ويمتلك برونو فيرنانديز، شخصية قوية، وهو لاعب جيد وقائد في مانشستر يونايتد. وأيضًا توخيل يفضل اللاعبين ذو الخبرة، وهو يراقب الدوري الإنجليزي بشكل كبير.

ويأتي نجم مانشستر يونايتد، من بين اللاعبين الذين يعجبون توخيل، ولكن ما إذا كان نادي بايرن ميونخ سيختار فيرنانديز يعتمد على مستقبل المدرب الألماني.

جدير بالذكر أن نادي بايرن ميونخ قد أعلن في وقت سابق، انفصاله عن توماس توخيل في نهاية الموسم الجاري ولكن هناك توقعات تحوم حول التراجع عن هذا القرار.