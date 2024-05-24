نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ملخص أهداف مباراة الاتحاد وضمك في دوري روشن السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اكتسح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد نظيره فريق ضمك بنتيجة 4/1 في اللقاء الذي جمع بينهم بستاد الجوهرة المشعة ضمن منافسات الجولة 33 من دوري روشن السعودي.

ملخص أهداف مباراة الاتحاد وضمك

وسجل فيليبي جوتا الهدف الأول في الدقيقة 39 صنع طلال حاجي.

وعاد طلال حاجي بالهدف الثاني في الدقيقة 49 صنعه له فواز الصقور.

وأحرز مروان الصحفي في الدقيقة 78 بتمريرة لطلال حاجي وسجل الشمراني الهدف الرابع في الدقيقة 88 وأحرز فاروق هدف ضمك الوحيد وانتهت المباراة 4/1.

ترتيب الاتحاد وضمك

ويحتل العميد المركز الخامس بجدول الترتيب برصيد 51 نقطة بعد تحقيق 16 فوز و6 تعادلات وخسر 11 بينما يأتي ضمك في المركز العاشر برصيد 40 نقطة حيث فاز خلال 10 وتعادل بمثلهم وهزم بثلاثة عشر.

