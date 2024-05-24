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أحمد جودة - القاهرة - أكد هيثم عرابي، المدير التنفيذي لنادي مودرن فيوتشر أن فريقه يهدف لأن يكون واحدًا من أقوى الفرق في الدوري المصري، مُشيرًا إلى أن طلعت يوسف، المدير الفني طلب إقامة معسكر خارجي في فترة الأجندة الدولية.

هيثم عرابي: هذا ما يهدف إليه فيوتشر.. والبعض كان يريد تعثرنا

وقال هيثم عرابي في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "وليد دعبس، رئيس النادي أكد أن أجواء الفريق ستكون صعبة هذا الموسم، وهناك من كان ينتظر سقوط الفريق".



وأضاف: "نجحنا في الوصول لنهائي كأس السوبر، ونجحنا في التأهل لربع نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية، والآن نبحث عن حجز للتأهل لإحدى البطولات الإفريقية".



وتابع: "طلعت يوسف طلب إقامة معسكر في فترة الأجندة الدولية، وإدارة النادي وافقت مباشرةً، سنحصل على راحة يومين بعد مباراة المصري، وبعدها سندخل معسكرًا يكون لمدة 5 أو 6 أيام، لوضع أفكاره في الفريق".



وأتم هيثم عرابي تصريحاته قائلًا: "هدفنا أن نكون ضمن أقوى الفرق في مصر، لذا يجب أن يكون قوامنا به العديد من النجوم مثل بقية الفريق، حتى وإن كنا نقوم ببيع بعض اللاعبين".

