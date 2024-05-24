نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحمد سيد زيزو: الكونفدرالية مكافأة من الله لـ الزمالك.. ومشوار الدوري ما زال طويلًا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدث أحمد سيد زيزو، النجم في صفوف الزمالك والمنتخب المصري، عن فوز فريقه ببطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية على حساب فريق نهضة بركان المغربي، مُشيرًا في الوقت نفسه إلى الأوضاع الحالية للفريق في بطولة الدوري المصري.

تصريحات زيزو بعد الفوز بالكونفدرالية

في تصريحاته للصحف، أكد زيزو أن فوز الفريق بلقب الكونفدرالية يُعدّ مكافأة من الله للجهود الجبارة التي بذلها اللاعبون خلال الموسم الحالي، وسط التحديات التي مر بها النادي.

وفيما يتعلق بتأثير هذا الانتصار على اللاعبين الجُدد الذين انضموا حديثًا إلى صفوف الزمالك، أشار زيزو إلى أن هذه البطولة ستزيد من ثقتهم وتعزز اندماجهم مع الفريق في المرحلة المقبلة.

وتابع زيزو أن الزمالك يتنافس على كافة البطولات التي يشارك فيها، سواء الدوري المحلي أو كأس مصر، بالإضافة إلى بطولة السوبر الإفريقي.

وأكد أن تحقيق الكونفدرالية الإفريقية أعطى دفعة كبيرة لمجلس إدارة الزمالك الجديد برئاسة حسين لبيب، وأنها ستكون لها تأثير إيجابي على النادي برمته.

وبخصوص المنافسة في بطولة الدوري المصري، أوضح زيزو أن الفريق لا يزال في موقع مناسب للتنافس على اللقب، مؤكدًا أن هناك الكثير من المباريات المتبقية ووقت كافٍ لحسم المنافسة.

وختم زيزو حديثه بتأكيد أن جميع أفراد النادي يعملون بجد لتحقيق النجاحات وإسعاد الجماهير، وأن الفوز بلقب الكونفدرالية يعد حافزًا للاستمرار في تقديم الأداء المميز وتحقيق المزيد من الألقاب لجمهور الزمالك، الذي يُعتبر دعمًا رئيسيًا ومحورًا للنادي.