نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المدير التنفيذي للأهلي: الرئيس السيسي كان يتابع كافة إجراءات تنظيم نهائي دوري أبطال إفريقيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - هنأ سعد شلبي المدير التنفيذي للنادي الأهلي، جماهير ومجلس إدارة ولاعبي المارد الأحمر، بالتتويج ببطولة دوري أبطال إفريقيا للمرة الثانية على التوالي والـ12 على التوالي.

المدير التنفيذي للأهلي: مباراة الترجي كانت صعبة

وقال سعد شلبي في تصريحات تلفزيونية إن مباراة الترجي كانت صعبة لكن الأهلي نجح في التتويج باللقب، كما أن الاتحاد الأفريقي وضع مجموعة من الإجراءات الصارمة.

وتابع: «الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي وجميع أعضاء المجلس لم يناموا منذ أسبوع، إمبارح الخطيب عمل بروفة كاملة لكافة الأشياء المتفق عليها من قبل الكاف».

وأكمل: «لأول مرة في تاريخ الرياضة المصرية تم ترقيم المقصورة الرئيسية حيث تم ترقيم نحو 1200 كرسي، كل شخص قعد على المقعد المخصص له، التنظيم كان أكثر من رائع».

وأردف: «الرئيس السيسي كان يتابع أول بأول كافة إجراءات الأهلي لتنظيم نهائي الكاف، كمان كل مؤسسات الدولة كانت معانا وكانت تسهل لنا كافة الإجراءات».

وأشار سعد شلبي إلى أن مجلس إدارة النادي الأهلي يدرس إقامة احتفالية عقب التتويج ببطولة إفريقيا، موجها الشكر إلى نادي الزمالك بعد تهنئته للنادي الأهلي ببطولة إفريقيا.

واستطرد: «لاعبي الأهلي الآن في أرضية الملعب يحتفلون ببطولة أبطال إفريقيا مع زوجاتهم، حيث تم الاتفاق مع الاتحاد الأفريقي بنزول زوجات اللاعبين لأرضية الملعب وفق بروتوكول محدد بين الأهلي والكاف».

واختتم شلبي حديثه قائلًا: «الكاف وجه الشكر إلى النادي الأهلي بعد التنظيم الرائع لنهائي دوري أبطال إفريقيا، كما أن لاعبي الأهلي أقاموا ممر شرفي للاعبي الترجي».