اللجنة البارالمبية المصرية تهنئ الأهلي بعد التتويج ببطولة دوري أبطال إفريقيا

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أحمد جودة - القاهرة - حرص مجلس إدارة اللجنة البارالمبية المصرية برئاسة الدكتور حسام الدين مصطفى، بتهنئة مجلس إدارة النادي الأهلي، عقب تتويج الفريق بلقب دوري أبطال إفريقيا على حساب الترجي التونسي.

اللجنة البارالمبية المصرية تهنئ الأهلي

ونشر مجلس إدارة اللجنة البارالمبية التهنئة عبر حسابه الرسمي على فيسبوك، تهنئة جاءت كالتالي: "مجلس إدارة اللجنة البارالمبية المصرية برئاسة الدكتور حسام الدين مصطفى، يتقدم بخالص التهاني لمجلس إدارة النادي الأهلي، بمناسبة تتويج فريق كرة القدم بلقب دوري أبطال إفريقيا.

وتابع: "ويتقدم مجلس إدارة اللجنة البارالمبية المصرية بالتهنئة للاعبين والجهاز الفني والإداري والطبي، وأعضاء النادي الأهلي وجماهيره بهذه المناسبة.

واختتم: "ونتمنى دائمًا التوفيق لكل أبطالنا وفرقنا ومنتخباتنا".

وكان الأهلي قد توج بلقب دوري أبطال إفريقيا بعد الفوز على الترجي بهدف دون رد، في إياب نهائي البطولة الأفريقية.

وانتهت أحداث المباراة بين الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ونظيره الترجي التونسي، بفوز الأول على الثاني بهدف نظيف في المباراة التي جمعت بينهما على ستاد القاهرة ضمن منافسات دوري أبطال إفريقيا.

وانطلقت أحداث الشوط الأول بإستحواذ وسيطرة من قبل لاعبي الأهلي، وتمكن لاعب النادي الاهلي رامي ربيعة من إحراز الهدف الأول في الدقائق الأولى من عمر المباراة "4"، وسكن شباك الترجي التونسي.

واستطاع رامي ربيعة تحويل عرضية ركنية من قدم حسين الشحات، واصطدمت بقدم مدافع الترجي التونسي روجير أهولو وسكنت في مرمي الترجي، ويتم احتساب الهدف عكسي لمدافع الترجي في مرماه.

وفي الدقيقة ال 22 توقفت المباراة لإصابة مروان عطية ودخول الطاقم الطبي لعلاجه، ومنح الحكم روجر أهولو بطاقة صفراء.

وبدأ الشوط الثاني وسط أجواء مونديالية، بحرص شديد من لاعبي الأهلي من أجل الحفاظ على نتيجة الشوط الأول بهدف التقدم، أو مضاعفاته بأهداف أخرى، في حين حماس لاعبي الترجي التونسي من أجل تعويض الهدف الذي سكن شباكه في الدقائق الاولى من المباراة.

واستمرت المباراة بنسبة استحواذ كبيرة من قبل الترجي التونسي، من أجل العودة للقاء وإحراز هدف من أجل الاقتراب من اللقب وحصد الأميرة السمراء ولكن دون جدوى، لاعبي المارد الأحمر نجحوا في قلب الموازين لصالحهم.

وانطلقت صافرة الحكم معلنة معها تتويج النادي الأهلي بالأميرة السمراء للمرة الثانية عشر في تاريخه على حساب الترجي التونسي.