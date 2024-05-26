الرياضة

محمد سراج عضو مجلس إدارة الأهلي يهنئ الجماهير بعد التتويج بدوري أبطال إفريقيا

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أحمد جودة - القاهرة - هنأ محمد سراج، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، الجماهير المصرية على فوز المارد الأحمر بدوري أبطال إفريقيا، قائلا: بطولة باسم مصر أسعدت كل المصريين.

محمد سراج يهنئ الجماهير بعد التتويج بدوري أبطال إفريقيا

وتابع خلال تصريحات تلفزيونية أن المباراة كانت صعبة وكانوا واقفين طول الـ 90 دقيقة لأنهم كانوا تحت ضغط وكانوا على أعصابهم. 

وأكد أن اللاعبين كانوا رجالا كعادتهم وكولر كان متميز وعارف بيعمل أيه وهادئ ومتزن ويقرأ خصومه بشكل جيد وكان هناك إصرار من اللاعبين على الفوز، مختتما: الجمهور هو العنصر رقم واحد في فوز النادي الأهلي وهم العنصر الفارق دائما.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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