عمر كمال: سعيد بالتتويج بدوري أبطال إفريقيا.. والأهلي إضافة لأي لاعب

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أحمد جودة - القاهرة - أبدى عمر كمال عبد الواحد، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، سعادته البالغة بالفوز على الترجي التونسي، والتتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة الثانية عشرة في تاريخ الأهلي.

تصريحات عمر كمال عبد الواحد

وقال إن الأهلي فريق كبير اعتاد الفوز بالبطولات على المستويين المحلي والقاري، ونجح في تحقيق اللقب الإفريقي للمرة الرابعة في آخر خمس سنوات.

وأكد أن الأهلي يمثل إضافة هائلة لأي لاعب، وبمجرد انتقاله لصفوف الفريق نجح في تحقيق الفوز بكأس مصر بعد شهر واحد، ويأمل في تحقيق العديد من البطولات في المرحلة المقبلة.

ووجه عمر كمال الشكر إلى جمهور الأهلي على دعمه الدائم للفريق، وحضوره المشرف في مباراة اليوم بالسعة الكاملة، وتشجيعه الحضاري منذ الدقيقة الأولى، وحتى إطلاق الحكم صافرة نهاية المباراة معلنًا فوز الأهلي.