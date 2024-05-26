نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قبل السوبر الأفريقي.. تاريخ مواجهات الأهلي والزمالك في إفريقيا ونهائي القرن الأبرز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ينتظر جماهير الكرة المصرية، مواجهة نارية في بطولة السوبر الأفريقي، والذي يجمع بين الأهلي والزمالك في قمة مصرية خالصة.

ونجح الأهلي بالفوز في بطولة دوري أبطال إفريقيا على حساب الترجي، بينما على الجانب الاخر حصد الفارس الأبيض لقبه على حساب نهضة بركان المغربي.

ويمتد تاريخ القطبين إلى أدغال إفريقيا حيث جمع بينهم 10 مواجهات يعد نهائي القرن عام 2020 الأبرز.

وخلال السطور التالية نستعرض عبر دوت الخليج الرياضي تاريخ مواجهات الفريقين:-

السوبر الأفريقي أولى المواجهات

وافتتح القطبين مواجهتهم في المنافسات الإفريقية لأول مرة في كأس السوبر الإفريقي 1994 والتي أقيمت في جنوب افريقيا،ليحصد الفارس الأبيض لقبه عام 1994 على حساب نظيره الأهلي بهدف نظيف سجله أيمن منصور.

عام 2005

بينما على مستوى بطولة دوري الأبطال التقى القطبين في نصف النهائي عام 2005، ليحقق الفوز ذهاب إيابا

وجاءت نتيجة الذهاب 2-1 بهدفين من عماد متعب ومحمد بركات، بينما سجل هدف الزمالك حازم إمام، وكرر الاهلي على الزمالك 2-0 في مباراة الإياب بهدفين من محمد بركات.

عام 2008

وتكرر اللقاء مرة أخرى في دور مجموعات دوري أبطال إفريقيا 2008، ليحقق الأهلي الفوز في مباراة الذهاب بنتيجة 2-1، والتعادل الإيجابي في مباراة الإياب التي انتهت بنتيجة 2-2.

عام 2012

وفي نسخة 2012 تقابل الفريقين في دور المجموعات، حسم الأهلي مباراة الذهاب بنتيجة 1-0، بينما تعادل الفريقين إيجابيا في مباراة الإياب بنتيجة هدف وحيد لكل فريق.

عام 2013

هذه المرة تلاقى الفريقين سريعا إلا التعادل هذه المرة كان في مباراة الذهاب بنتيجة 1-1، ليحقق الأهلي التأهل على حساب الزمالك في مباراة الإياب بنتيجة 4-2 في مباراة الإياب.

نهائي القرن 2020

بينما تأتي بطولة نهائي القرن 2029 آخر المواجهات بين القطبين والتي فاز فيها الأحمر بهدفين مقابل هدف وحيد، عن طريق محمد مجدي أفشة في الدقائق الأخيرة ليحصد الاهلي فبه السابع بعد غياب.