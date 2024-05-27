نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيف الدين الجزيري يحصد جائزة أفضل لاعب في مباراة الزمالك والاتحاد السكندري في الدوري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حصل التونسي سيف الدين الجزيري لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على جائزة أفضل لاعب في مباراة الاتحاد السكندري التي أقيمت مساء اليوم في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

سيف الدين الجزيري يحصد جائزة أفضل لاعب في مباراة الزمالك والاتحاد السكندري في الدوري

وتسلم سيف الدين الجزيري الجائزة من مراقب المباراة في الملعب مباشرة بعد انتهاء اللقاء.

وحقق الفارس الأبيض فوزًا غاليًا على الاتحاد السكندري بثنائية دون مقابل في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد برج العرب في إطار مباريات الجولة الخامسة والعشرين لمسابقة الدوري.

وبهذا الفوز رفع الزمالك رصيده إلى النقطة 28 محتلا المركز الثاني عشر في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، فيما تجمد رصيد الاتحاد السكندري عند النقطة 36 في المركز الخامس.

