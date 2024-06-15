جوميز يعلق على مشاركة زيزو أمام سيراميكا كليوباترا رغم الإجهاد

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أحمد جودة - القاهرة -

علق المدرب البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك على مشاركة أحمد السيد زيزو أمام سيراميكا كليوباترا رغم حالة الإجهاد جراء مشاركة اللاعب مع منتخب مصر في تصفيات كأس العالم.

تصريحات جوميز

وقال المدرب البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك في المؤتمر الصحفي بعد نهاية مباراة الأبيض ضد سيراميكا كليوباترا:" أحمد مصطفى "زيزو" إنسان مثلنا وقلبه كبير جدًا، ولا تستطيع أن تحدد متى سيصنع الفارق".

واختتم المدرب البرتغالي جوزيه جوميز تصريحاته عن أحمد السيد زيزو: "شخصية هذا اللاعب الرائعة تساعد الفريق بشكل مستمر".

وحقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فوزًا مثيرًا أمام سيراميكا كليوباترا بهدفين مقابل هدف ضمن إطار منافسات الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

تقدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا بالهدف الأول عن طريق أحمد رمضان بيكهام في الدقيقة 26 من عمر الشوط الأول.

وعادل عبد الله السعيد النتيجة لصالح الزمالك في الدقيقة 80 من زمن المباراة قبل أن يسجل السنغالي إبراهيما نداي هدف الفوز في الدقيقة 89.