نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد الفوز على فاركو.. مارسيل كولر يبرر استبدال أنتوني موديست في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استطاع النادي الأهلي تحقيق انتصار هام أمام فاركو وذلك في المباراة والتي جمعتهم ضمن منافسات الجولة الحادي عشر من عمر الدوري الممتاز.

وحصد المارد الأحمر انتصارا هاما بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد في مباراة أضاع فيها النادي الأهلي فرص عديدة.

مارسيل كولر يبرر استبدال أنتوني موديست

وتحدث مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي بعد المباراة: "كانت مباراة صعبة وأعتقد الأسباب واضحة، كان لدينا 11 لاعبًا في المنتخب الأول بالإضافة للمنتخبات الأولمبي والشباب".

وتابع: "كان لدينا نحو 18 لاعب عادو مؤخرا للتدريب ولم يشاركوا معنا وهذا سبب صعوبة اللقاء ليس هدفهما للشكوى ولكن نتحدث عن الاسباب".

وحول الفرص الضائعة: "أتمنى أن يكون لدي لاعب يسجل من كل ربع فرصة، ونحاول اخراج افضل ما في اللاعبين".

واختتم: "استبدال موديست لأنه كان سيئًا؟، بالتأكيد لا، فهو الذي تسبب في ركلة الجزاء الذي جاء منها هدف، وكل اللاعبين يهدرون"

وجدير بالذكر أن الأهلي احتل المركز الرابع في جدول الترتيب بعد 16 مباراة فقط ليواصل استكمال مؤجلاته في جدول الترتيب.