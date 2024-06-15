نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر آخر تطورات ملف صفقات برشلونة في الميركاتو الصيفي في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن آخر تطورات ملف صفقات نادي برشلونة الإسباني برئاسة خوان لابورتا، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويسعي الفريق الكتالوني إلى تدعيم صفوفه بقوة خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة بعد التعاقد مع الألماني هانسي فليك لقيادة البلوجرانا خلفا لتشافي هيرنانديز الذي تمت إقالته من منصبه لسوء النتائج.

وقال أليكس بينثانيل صحفي شبكة "ريفيلو" الإسبانية أن جوشوا كيميتش نجم بايرن ميونخ الألماني ونيكو ويليامز جناح أتلتيك بيلباو هما الأهداف الأكثر أولوية الأولى هذا الصيف لـ برشلونة.

وأضاف:" هانز فليك مدرب برشلونة الجديد أعطى الضوء الأخضر للتعاقد مع كيميتش ويليامز في الميركاتو الصيفي".

ويعمل برشلونة على التعاقد مع لاعبيين مميزين خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة من أجل المنافسة على جميع البطولات في الموسم المقبل.