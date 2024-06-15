نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هانز فليك يعيد نجم برشلونة إلى مركزه الأساسي في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية إسبانية إلى أن الألماني هانسي فليك مدرب برشلونة الإسباني الجديد يعمل على إعادة نجم الفريق الكتالوني إلى مركزه الأساسي بداية من الموسم المقبل.

وأعلن برشلونة منذ عدة أسابيع تعيين الألماني هانز فليك مديرًا فنيًا للفريق الكتالوني خلفًا لتشافي هيرنانديز الذي تمت إقالته من منصبه لسوء النتائج.

وقال الصحفي الإسباني لويس ميغيل سانز أنه من الواضح أن فليك وديكو يعطيان الأولوية لانتقال كوندي بشكل نهائي إلى مركز قلب الدفاع، وهو الأمر الذي أراده الفرنسي منذ الصيف الماضي ولم يتمكن من تحقيقه.

وأضاف:" يمكن أن يكون كوندي بمثابة بطاقة رابحة كظهير ولكنه مجرد خيار لمباريات معينة وليس أكثر من ذلك".