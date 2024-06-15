نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر برشلونة يستهدف صفقة مثيرة في الميركاتو الصيفي في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية إسبانية، إلى أن نادي برشلونة الإسباني مهتم بالحصول على خدمات نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ووفقًا للتقارير الصحيفة الإسبانية فإن برشلونة مهتم بالتعاقد مع كوبي ماينو لاعب وسط مانشستر يونايتد في الميركاتو الصيفي.

وأوضحت التقارير إلى أن النادي الإنجليزي يعمل على تجديد عقد الشاب ماينو مع تحسين كبير في الراتب الذي يحصل عليه.

وأشارت التقارير إلى أن برشلونة سيواجه صعوبة كبيرة للفوز بخدمات الشاب الإنجليزي خاصة وأنه من ضمن ركائز مانشستر يونايتد الرئيسية.