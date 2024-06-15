نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. تفاصيل عقد محمد هاني الجديد في الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اتفق مسؤولو النادي الأهلي مع محمد هاني، الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بالنادي ومنتخب مصر، على تجديد عقده مع القلعة الحمراء، والذي ينتهي بنهاية الموسم الكروي الحالي.

تفاصيل العقد الجديد لمحمد هاني في الأهلي

وكشفنت مصادر من داخل النادي أن أمير توفيق، مدير التعاقدات بالنادي، توصل إلى اتفاق شفهي مع محمد هاني لتجديد عقده لمدة ثلاث سنوات قادمة.

خلال الفترة الماضية، كانت هناك خلافات بين مسؤولي الأهلي ومحمد هاني حول التجديد، حيث كان النادي يرغب في تجديد العقد لمدة موسمين فقط، وهو ما رفضه اللاعب بشكل قاطع. في نهاية المفاوضات، تم الاتفاق على تجديد العقد لمدة ثلاث سنوات بدلًا من موسمين، مع حصول اللاعب على راتب الفئة الأولى الذي يبلغ 9 ملايين جنيه في الموسم الواحد.

ينتظر مسؤولو النادي الأهلي عودة محمد هاني من الإجازة التي أخذها للاحتفال بحفل زفافه، لعقد جلسة عاجلة معه وتوقيع عقود التجديد بشكل رسمي.

تمت الموافقة على تجديد عقد محمد هاني لمدة ثلاث سنوات قادمة بعد الحصول على موافقة الجهاز الفني بقيادة السويسري مارسيل كولر، الذي أعطى الضوء الأخضر لاستمرار اللاعب في صفوف القلعة الحمراء باعتباره أحد الركائز الأساسية في التشكيلة.