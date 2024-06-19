نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طاقم حكام مباراة بلدية المحلة وبيراميدز في الدوري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد نادي بيراميدز لمواجهة نظيره بلدية المحلة وذلك ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرون من عمر الدوري المصري الممتاز "دوري نايل".

وأعلنت لجنة الحكام الرئيسية في الاتحاد المصري لكرة طاقم حكام المباراة والذي جاء بقيادة أمين عمر عمر.

ويعاون أمين عمر كلا من أحمد حسام طه مساعد أول إبراهيم السوداني مساعد ثان، ويتواجد السيد شعبان حكما رابعا.

وعلى تقنية الفيديو يتواجد كلا من محمد الشناوي ويعاونه سمير جمال.

موعد مباراة بيراميدز وبلدية المحلة في الدوري

تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام السابعة مساء بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية.

ويستقبل استاد السويس الجديد المباراة المرتقبة بين الفريقين بدلا من استاد غزل المحلة والذي يجري فيه اعمال التطوير.

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