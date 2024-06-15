عاجل.. جوميز يرفض مقترح إدارة الزمالك بشأن إبراهيما نداي

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أحمد جودة - القاهرة - رفض المدرب البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مقترح إدارة النادي بشأن رحيل اللاعب إبراهيما نداي. خلال الفترة الأخيرة، أبلغت إدارة النادي اللاعب برحيله الرسمي عن الفريق بنهاية الموسم الجاري.

أزمة إبراهيما نداي في الزمالك

أكد مصدر داخل النادي، أن عمرو أدهم، عضو مجلس إدارة النادي، أبلغ إبراهيما نداي بعدم تفعيل البند الخاص بتواجده في الموسم المقبل، نظرًا لارتفاع راتبه وعدم تقديمه المستوى المطلوب.

أوضح المصدر أن جوزيه جوميز يرفض فكرة رحيل إبراهيما نداي قبل نهاية الموسم الحالي تمامًا. يعتقد المدرب أن اللاعب يمنحه عددًا من الخيارات التكتيكية، حيث استعان به في أكثر من مركز خلال الفترة الأخيرة، بما في ذلك مركز الظهير الأيسر في حالة غياب أحمد فتوح.

حقق نادي الزمالك الفوز في مباراته الأخيرة ضد نادي سيراميكا كليوباترا بنتيجة 2-1، في اللقاء الذي أُقيم على أرضية ملعب المقاولون العرب.