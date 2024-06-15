نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأسرع في تاريخ اليورو.. ألبانيا تصعق إيطاليا بهدف مبكر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حفر الألباني نديم بايرامي، لاعب وسط منتخب ألبانيا، اسمه في تاريخ كأس الأمم الأوروبية بتسجيله أسرع هدف في تاريخ البطولة.

هدف نديم بايرامي في شباك إيطاليا

جاء هدفه في مرمى المنتخب الإيطالي خلال اللقاء الذي جمعهما على استاد سيينجال دو بارك في مدينة دورتموند، ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية ببطولة كأس الأمم الأوروبية.

سجل بايرامي الهدف بعد مرور 22 ثانية فقط، مستغلًا خطأ كارثي من دي ماركو الذي نفذ رمية تماس بشكل خاطئ، ما أتاح لبايرامي فرصة وضع الكرة في الشباك.

كسر الرقم القياسي السابق

تمكن اللاعب الألباني من كسر الرقم القياسي السابق المسجل باسم الروسي دميتري كيريتشينكو، الذي سجل هدفه في مرمى اليونان بعد 67 ثانية في ختام دور المجموعات من بطولة كأس الأمم الأوروبية 2004.