رافينيا يرد بقوة على مبابي: محظوظون أنك خسرت كأس العالم أمام منتخب من أمريكا الجنوبية

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أحمد جودة - القاهرة - رد لاعب منتخب البرازيل، رافينيا، على تصريحات قائد منتخب فرنسا كيليان مبابي بشأن أفضلية كأس أمم أوروبا على كأس العالم.

بدأت منافسات كأس أمم أوروبا 2024 في ألمانيا مساء أمس الجمعة، بينما يستعد منتخب فرنسا لخوض أولى مبارياته في البطولة ضد منتخب النمسا مساء يوم الإثنين.

تصريحات مبابي المثيرة للجدل

أثار كيليان مبابي الجدل بتصريحاته الأخيرة التي قال فيها إن كأس أمم أوروبا أصعب من كأس العالم. هذه التصريحات استدعت ردود فعل من عدة نجوم، بينهم ليونيل ميسي ولوكا مودريتش، وأخيرًا رافينها.

رد رافينيا على تصريحات مبابي

في تصريحات لصحيفة "ماركا" الإسبانية، قال رافينيا: "لسوء حظه ولحسن حظنا، خسر كأس العالم أمام فريق من أمريكا الجنوبية"، مشيرًا إلى خسارة منتخب فرنسا أمام الأرجنتين في نهائي كأس العالم قطر 2022 بركلات الترجيح.

وأضاف: "أود أن أرى المنتخبات الأوروبية تلعب تصفيات أمريكا الجنوبية في الملاعب التي نذهب إليها، هناك سأرى ما إذا كان الأمر سهلًا أم صعبًا"، في إشارة إلى تصريحات مبابي السابقة التي قال فيها إن التصفيات الأوروبية لكأس العالم أصعب من تصفيات أمريكا الجنوبية.

وأردف لاعب برشلونة تصريحاته قائلًا: "هذا رأي مبابي ولا أستطيع تغييره".