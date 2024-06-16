نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة هولندا وبولندا في كأس أمم أوروبا "يورو 2024" والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يلتقي منتخب هولندا الأول لكرة القدم، في مواجهة قوية أمام نظيره المنتخب البولندي، مساء اليوم الأحد الموافق 16 من شهر يونيو الجاري، وذلك في إطار منافسات الجولة الأولى من عمر بطولة كأس أمم أوروبا "يورو 2024".

موعد مباراة هولندا ضد بولندا في يورو 2024

من المقرر أن تنطلق صافرة مباراة هولندا ضد بولندا، على ملعب “فولكسبارك”، في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة؛ والساعة الخامسة عصرا بتوقيت أبو ظبي.

مجموعة منتخب هولندا في يورو 2024

ويقع المنتخب الهولندي في المجموعة الرابعة ببطولة يورو 2024، مع كلا من منتخبات بولندا، وفرنسا والنمسا.

القنوات الناقلة لمباراة هولندا ضد بولندا في يورو

تعد شبكة قنوات “beINSPORTS”، هي الوكيل الحصري الوحيد لإذاعة مباريات بطولة كأس أمم أوروبا في الشرق الأوسط، وشمال إفريقيا، كما سيتم بث مباراة هولندا ضد بولندا عبر قناة “beIN Sports HD 1 Max”.