نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدرب هولندا السابق: أثق في إمكانية التتويج بـ "يورو 2024".. وصلاح لاعب من الطراز الرفيع في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أبدى المدير الفني السابق لمنتخب هولندا وفرق ريال مدريد وتشيلسي، جوس هيدينك، حماسه الكبير للنسخة الحالية من بطولة أمم أوروبا 2024، معربًا عن ثقته في قدرة منتخب هولندا على التتويج باللقب.

هيدينك متحمس لأمم أوروبا 2024 ويثق في حظوظ هولندا

أشار هيدينك في تصريحات خاصة لبرنامج "رقم 10" مع الإعلامي كريم رمزي على القناة الأولى بالتلفزيون المصري، إلى المنافسة القوية المتوقعة من منتخبات ألمانيا وإسبانيا وإنجلترا وفرنسا.

وأوضح أن الكرة الهولندية تواجه حاليًا تحديات في إنتاج المواهب الجديدة، وهو أمر ليس مقتصرًا على هولندا فقط بل يمتد على مستوى العالم ورغم ذلك، يعتقد أن الفترة الحالية تشهد ظهور مواهب جديدة تتطلب اكتشافها ومنحها الفرص المناسبة.

وتناول هيدينك تجربته التدريبية مع فرق ريال مدريد وتشيلسي وآيندهوفن، مؤكدًا فخره بعمله مع هذه الفرق واللاعبين.

كما أشاد بالنجم المصري محمد صلاح ووصفه بأنه لاعب من الطراز الرفيع، معربًا عن أسفه لرحيله عن تشيلسي أثناء فترة تدريبه للفريق.

وعن مانشستر سيتي ومدربه بيب جوارديولا، أكد أن الدعم المستمر للمدرب هو مفتاح النجاح، مقارنةً بتجارب أخرى مثل تشيلسي ومانشستر يونايتد التي تعاني من عدم استقرار. كما تطرق إلى مستقبل كيليان مبابي مع ريال مدريد وتوقع نجاحه الكبير مع الفريق الملكي.

في ختام حديثه، أثنى على المدربين بيب جوارديولا وكارلو أنشيلوتي، معربًا عن احترامه لهما ولمهاراتهما التدريبية والشخصية. كما توقع أن يكون كيليان مبابي أحد أبرز اللاعبين في بطولة أمم أوروبا الحالية.