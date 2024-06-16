نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. الأهلي يبلغ كولر بخطة التخلص من أليو ديانج في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اتخذت لجنة التخطيط بالنادي الأهلي، قرارًا بشأن لاعب الوسط المالي أليو ديانج والذي يرتبط بعقدٍ ساري مع الفريق الأحمر حتى نهاية موسم 2025-26.

التخطيط توجه كولر لإشراك ديانج في المباريات

أفاد الإعلامي سيف زاهر عبر برنامجه على قناة “أون تايم سبورتس”، بأن لجنة التخطيط طلبت من مارسيل كولر، الاعتماد على أليو ديانج في المباريات المقبلة.

وأضاف: “كولر طلب رحيل أليو ديانج، وبالتالي ترغب لجنة التخطيط في حصول اللاعب على فرصة للمشاركة أملًا في استعادة بعض من مستواه، لبيعه بمبلغ مناسب خلال الفترة الصيفية”.

وبات أليو ديانج، حبيس دكة بدلاء الأهلي في ظل اعتماد الجهاز الفني على الثلاثي إمام عاشور ومروان عطية وأحمد نبيل كوكا في خط الوسط، مع وجود عمرو السولية كخيار رابع بديل في الحسابات.

وفتح كولر، الباب لرحيل أليو ديانج عن الأهلي في الفترة الصيفية بشرط التعاقد مع محترف آخر بجودة فنية أعلى، من أجل رفع مستوى الفريق استعدادًا للمشاركة في بطولة كأس العالم 2025.